Эскалация в Сирии: Тиллерсон отправляется на Ближний Восток

Во время этой поездки Тиллерсон возглавит делегацию США на министерской встрече глобальной коалиции по уничтожению группировки «Исламское государство» в Кувейте и примет участие в конференции по восстановлению Ирака, которая начнется 13 февраля.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отправляется на Ближний Восток на фоне роста напряженности в Сирии. Государственный департамент 8 февраля сообщил, что Тиллерсон посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт во время его поездки с 11 до 16 февраля.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Во время этой поездки Тиллерсон возглавит делегацию США на министерской встрече глобальной коалиции по уничтожению группировки «Исламское государство» в Кувейте и примет участие в конференции по восстановлению Ирака, которая начнется 13 февраля.

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Это будет третья встреча глобальной коалиции и первая, с тех пор как экстремисты из группировки «Исламское государство» были вытеснены со своих позиций в Ракке и Мосуле.

Конференция по восстановлению Ирака будет посвящена инвестиционным возможностям частного сектора и международной поддержке по восстановлению Ирака.

Сирия и семилетняя гражданская война в этой стране, вероятно, будут ключевой темой в переговорах Тиллерсона с лидерами в регионе.

8 февраля Совет безопасности ООН отклонили призыв о введении сроком на один месяц «гуманитарного» прекращения огня в Сирии, с инициативой о что обратились Кувейт и Швеция при поддержке США и Франции. Россия выступала против такого призыва, назвав его «нереалистичным».

Идея о «гуманитарном» прекращении огня появилась после того, как поддерживаемые США силы 8 февраля убили более 100 про-сирийских бойцов после «неспровоцированного нападения» на штаб-квартиру сирийских демократических сил (SDF).