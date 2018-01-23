СБУ обнародовала переговоры главаря "Вагнера" с российским генералом (аудио)

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").

Читайте такжеКомандиру российских наемников "ЧВК Вагнер" разрешен въезд в Украину (документ)Об этом сообщается на сайте СБУ.

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижение боевиков и военной техники ЧВК "Вагнера" на боевые позиции.

По данным СБУ, эта беседа имела место 27 января 2015 года.

Напомним, в ноябре 2017 года СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров руководителя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Как сообщал УНИАН, СБУ установила более 2 тыс. членов ЧВК "Вагнера". В частности, спецслужбам известны персональные данные членов группировки, имена и места жительства.