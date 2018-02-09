Шатдаун продолжается: госучреждения США снова закрылись из-за отсутствия бюджета

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Конгресс США не принял новый бюджет, сделав неизбежной по меньшей мере кратковременную приостановку работы федеральных учреждений после полуночи по вашингтонскому времени (06:00 по Гринвичу, 09:00 по Киевскому времени).

Об этом сообщает BBC. Предыдущий "шатдаун" продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

20 января федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи - срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства. Против закона проголосовало большинство сенаторов-демократов. Такую ситуацию в США называют шатдауном.

После шатдауна ряд госучреждений по всей стране прекратили работу, чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск. Стратегически важные ведомства, занимающиеся вопросами общественной и национальной безопасности, продолжают выполнять свои функции.