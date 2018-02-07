Британские эксперты заявляют, что е-сигареты являются меньшей угрозой для здоровья, чем курение

Британские эксперты убеждены, что тысячи курильщиков ошибочно считают вейпинг таким же вредным для здоровья, как и курение сигарет.

Электронные сигареты представляют намного меньшую угрозу для здоровья по сравнению с курением. Отказ от курения с помощью альтернатив следует поощрять для достижения существенных преимуществ для здоровья.

К такому выводу пришли британские эксперты в области общественного здравоохранения "Public Health England" (PHE), чей подробный обзор исследований данных по электронным сигаретам и системам нагревания табака опубликован на сайте Ведомства здравоохранения Англии.

Отмечается, что электронные сигареты могут помочь более 20 тысяч британским курильщикам бросить курить ежегодно, а их использование не является причиной перехода на обычные сигареты среди молодежи.

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По оценке ведомства, "тысячи курильщиков ошибочно считают вейпинг таким же вредным для здоровья, как и курение сигарет". Почти половина курильщиков - 40% - даже не пробовали электронные сигареты.

"Наш новый доклад подтверждает, что вейпинг - на 95% менее вредная альтернатива для курильщиков и практически безвреден для окружающих. Тем не менее, тысячи курильщиков, которые могли бы бросить курить при помощи электронных сигарет, откладывают переход на альтернативы по причине ошибочных убеждений или потому, что не владеют достаточной информацией", - отметил директор одного из департаментов PHE профессор Джон Ньютон.

Отмечается, что основной вред курения связан с продуктами сгорания в дыме, а не собственно с никотином.

В PHE утверждают, что альтернативные системы доставки никотина отнюдь не способствуют возникновению вредной привычки среди несовершеннолетних. Напротив, практически никто, среди некурильщиков, не пробует электронные сигареты.

PHE призвал курильщиков и государственные органы принять к сведению результаты исследований, а Национальную службу здравоохранения (NHS) – обеспечить наличие е-сигарет в магазинах, наряду с другими продуктами никотинозаместительной терапии.