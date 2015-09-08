Электронные сигареты способствуют переходу на курение табака - ученые

Молодые люди, употребляющие электронные сигареты, очень часто переходят с них на курение настоящего табака, что ставит под сомнения заявления производителей таких ингаляторов о том, что они способствуют снижению числа курильщиков.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале JAMA Pediatrics.

"Наше исследование продемонстрировало наличие причинно-следственной связи между начальным употреблением электронных сигарет и переходом к традиционным формам курения среди подростков и молодых взрослых людей. Учитывая стремительное распространение электронных сигарет среди молодежи, полученные нами выводы говорят в пользу того, что их продажи стоит ограничить и что их привлекательность для данной аудитории следует искусственно снизить", — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа медиков под руководством Брайана Праймэка (Brian Primack) из университета Питсбурга (США), наблюдавшая на протяжении нескольких лет за развитием вредных привычек у около 700 подростков и молодых людей в возрасте до 26 лет, согласившихся принять участие в эксперименте.

Все эти молодые люди изначально не были курильщиками и не были предрасположены, по социальным, экономическим или психологическим причинам, к приобретению этой вредной привычки. Каждый год, начиная с 2012 года, авторы статьи проводили повторные опросы среди них и отслеживали то, как много молодых людей начинало курить обычные или электронные сигареты.

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Это исследование раскрыло интересный феномен. Как оказалось, 11 из 16 добровольцев, употреблявших электронные сигареты в 2012 или 2013 году, перешли на "полноценное" табакокурение через год или два после начала мониторинга.