На седьмом месяце беременности Хлое Кардашьян блеснула ярким макияжем (фото)

На своей странице в Instagram одна из сестер Кардашян опубликовала фото, на котором запечатлена с достаточно ярким макияжем.

Американская телезвезда Хлое Кардашян, которая совсем скоро станет мамой, удивила поклонников довольно необычным для беременной женщины образом.

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На своей странице в Instagram одна из сестер Кардашян опубликовала фото, на котором запечатлена с достаточно ярким макияжем. В подписи к фото 33-летняя Хлое сообщает, что находится на 29 неделе беременности (семь месяцев) и называет себя мамой КоКо.

Для светской львицы это будет первый и долгожданный ребенок, а вот для ее бойфренда 26-летнего Тристана Томпсона второй. От предыдущих отношений он уже имеет маленького сына.