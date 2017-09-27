В знаменитом семействе Кардашян беременна еще одна сестра – СМИ

В клане Кардашян беременна еще одна сестра, на этот раз речь идет о 33-летней Хлое Кардашян. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

СМИ пишет, что отец первенца звезды реалити-шоу – игрок NBA Тристан Томпсон.

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Отмечается, что Хлое на 3 месяце беременности и она пока не знает пол ребенка.

Издание сообщает, что уже три сестры Кардашян ожидают рождения детей. Ким и Кайли также в ожидании, а их дети якобы должны родиться примерно в одно и то же время - в середине января.

Как сообщал УНИАН ранее, Кендалл Дженер не появится на подиуме Victoria's Secret Fashion Show в декабре этого года в Шанхае, но вот в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке Кендалл Дженнер объявят «Иконой моды десятилетия».