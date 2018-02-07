Путин может проголосовать на выборах президента РФ в Севастополе - СМИ

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма.

Во время выборов президента России 18 марта действующий глава страны Владимир Путин может поехать голосовать на один из избирательных участков аннексированного Севастополя.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник близкий к администрации президента.

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По информации издания, для Путина подбирают регион, где могут возникнуть проблемы с явкой, хотя на предыдущих федеральных выборах Путин всегда голосовал в Москве. Сообщается, что это стало возможным из-за изменения законодательства в 2017 году, которое теперь позволяет голосовать не только по месту прописки, но и по месту пребывания.

Эксперты утверждают, что такой ход "повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года".

При этом другой собеседник утверждает, что "поехать в Крым и Севастополь до выборов - правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице".

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.