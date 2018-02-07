Путин может проголосовать на выборах президента РФ в Севастополе - СМИ

03:23, 07 февраля 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник близкий к администрации президента.

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По информации издания, для Путина подбирают регион, где могут возникнуть проблемы с явкой, хотя на предыдущих федеральных выборах Путин всегда голосовал в Москве. Сообщается, что это стало возможным из-за изменения законодательства в 2017 году, которое теперь позволяет голосовать не только по месту прописки, но и по месту пребывания.

Эксперты утверждают, что такой ход "повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года".

При этом другой собеседник утверждает, что "поехать в Крым и Севастополь до выборов - правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице".

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.

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