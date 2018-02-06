Явку на выборах в оккупированном Крыму хотят приблизить к уровню "референдума" - СМИ

Для мобилизации электората оккупанты проведут расширенные празднования "крымской весны".

"Власти" оккупированного Крыма поставили для себя задачу приблизить уровень явки на выборах президента и результаты голосования за Владимира Путина к результатам "референдума" 2014 года.

О этом сообщили источники "РБК". Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

На "референдуме" 2014 года явка в Крыму якобы составила 83,1%, а за аннексию полуострова якобы проголосовали 96,77% граждан.

Для мобилизации электората оккупанты проведут расширенные празднования «крымской весны», сказал близкий к Кремлю источник. По его словам, эти расходы заложены в бюджете Крыма.

Читайте такжеКрым вернется в состав Украины после развала России - журналист

«Агитация в Крыму весной будет нарастать, на этот регион сделан особый [акцент] в агитации, Кремлю важно именно в этом регионе получить высокую явку», — сказал близкий к ЦИК источник.

По его словам, расходы на агитацию будут «сообразны». «Большая часть расходов на агитацию придется на последнюю, февральскую часть кампании, и Крым [в этом плане] занимает особое место, там будет больше билбордов и агитации в социальных сетях, плакатов на вокзалах и аэропортах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.