В США считают, что РФ отстаивает теорию ядерного обострения для военного конфликта
Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны США) Джеймс Мэттис заявляет, что Российская Федерация отстаивает теорию ядерного обострения военного конфликта в мире.
Об этом Мэттис заявил во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США относительно стратегии национальной безопасности и доктрины ядерной политики США.
Он отметил, что США настроены сохранять роль глобального лидера в вопросе сокращения количества ядерного оружия и выполнять действующие соглашения и обязательства по контролю над вооружениями.
В этой связи Мэттис подчеркнул, что свидетельством лидерства США является уменьшение запасов ядерного вооружения на более чем 85% по сравнению с наибольшей численностью таких запасов в период "холодной войны".
"Мы должны признать, что сдерживание и контроль над вооружениями могут быть достигнуты только благодаря надежному потенциалу. Обзор глобальной ситуации в сфере ядерных вооружений отрезвляет. Хотя Россия сократила только число подотчетных ей стратегических ядерных сил, как это согласовано в новом соглашении о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START treaty), в то же время Россия модернизирует свое вооружение, а также другие ядерные системы", - заявил он.
"Москва отстаивает теорию ядерного обострения для военного конфликта", - подчеркнул секретарь Департамента обороны США.
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Также он отметил, что национальная стратегия США признает, что "мы сейчас сталкиваемся с восстановлением угрозы соревнования (гонки перевооружения - УНИАН) со стороны России и Китая, и мы не можем игнорировать их инвестирование в ядерное вооружение в дополнение к обычным вооруженным силам".
Мэттис подчеркнул, что Россия и Китай избрали путь быть стратегическими соперниками США.
"Они стремятся создать мир в соответствии с их авторитарными моделями и настаивать на праве вето над экономическими, дипломатическими и решениями в сфере безопасности других государств", - подчеркнул он.
По его словам, главным приоритетом Департамента обороны США является понимание того, что Россия и Китай будут соперниками Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе.
"С учетом масштабов угроз, которые они создают для безопасности и процветания США сегодня, Конгресс должен взять на себя обязательства одновременно по увеличению объемов и постоянному инвестированию в наш (военный) потенциал", - сказал Мэттис.
Ранее сообщалось, что США модернизируют ядерное оружие, чтобы противостоять России.