В США считают, что РФ отстаивает теорию ядерного обострения для военного конфликта

Министр обороны США призывает Конгресс увеличить финансирование военного потенциала США с учетом угроз, которые создают Россия и Китай.

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны США) Джеймс Мэттис заявляет, что Российская Федерация отстаивает теорию ядерного обострения военного конфликта в мире.

Об этом Мэттис заявил во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США относительно стратегии национальной безопасности и доктрины ядерной политики США.

Он отметил, что США настроены сохранять роль глобального лидера в вопросе сокращения количества ядерного оружия и выполнять действующие соглашения и обязательства по контролю над вооружениями.

В этой связи Мэттис подчеркнул, что свидетельством лидерства США является уменьшение запасов ядерного вооружения на более чем 85% по сравнению с наибольшей численностью таких запасов в период "холодной войны".

"Мы должны признать, что сдерживание и контроль над вооружениями могут быть достигнуты только благодаря надежному потенциалу. Обзор глобальной ситуации в сфере ядерных вооружений отрезвляет. Хотя Россия сократила только число подотчетных ей стратегических ядерных сил, как это согласовано в новом соглашении о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START treaty), в то же время Россия модернизирует свое вооружение, а также другие ядерные системы", - заявил он.

"Москва отстаивает теорию ядерного обострения для военного конфликта", - подчеркнул секретарь Департамента обороны США.

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Также он отметил, что национальная стратегия США признает, что "мы сейчас сталкиваемся с восстановлением угрозы соревнования (гонки перевооружения - УНИАН) со стороны России и Китая, и мы не можем игнорировать их инвестирование в ядерное вооружение в дополнение к обычным вооруженным силам".

Мэттис подчеркнул, что Россия и Китай избрали путь быть стратегическими соперниками США.

"Они стремятся создать мир в соответствии с их авторитарными моделями и настаивать на праве вето над экономическими, дипломатическими и решениями в сфере безопасности других государств", - подчеркнул он.

По его словам, главным приоритетом Департамента обороны США является понимание того, что Россия и Китай будут соперниками Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе.

"С учетом масштабов угроз, которые они создают для безопасности и процветания США сегодня, Конгресс должен взять на себя обязательства одновременно по увеличению объемов и постоянному инвестированию в наш (военный) потенциал", - сказал Мэттис.

Ранее сообщалось, что США модернизируют ядерное оружие, чтобы противостоять России.