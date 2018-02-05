США модернизируют ядерное оружие, чтобы противостоять России – СМИ

Хотя Трамп не вспомнил о политике Путина в сфере ядерного вооружения. Однако, "Обзор ядерной политики 2018" уделяет много внимания России. Там говорится о том, что Путин вынуждает США развивать ядерный арсенал.

Когда президент США Дональд Трамп призвал Конгресс модернизировать ядерный арсенал он не подчеркнул причину – Россия ускорила эту опасную игру. Соглашение США и России, которое будет сдерживать дальнобойный ядерный арсенал на самом низком уровне со времен Холодной войны вступило в силу 5 февраля. Во время его подписания восемь лет назад, президент Обама выражал надежду, что это будет маленький шаг на пути освобождения мира от ядерного оружия.

Читайте такжеСША представили свою новую ядерную доктринуТеперь этого оптимизма уже нет, отмечает издание The New York Times. Новый "Обзор ядерной политики 2018" США в котором изложена оценка ядерных угроз и стратегия действий США в этой сфере, предусматривает модернизацию вооружения без нарушения условий соглашения.

Эта возможна новая гонка вооружений будет базироваться не на количестве оружия, а на новейшей тактике и технологиях, отмечает издание.

В своей речи перед Конгрессом Трамп не вспомнил о политике Путина в сфере ядерного вооружения. Однако, "Обзор ядерной политики 2018" уделяет много внимания России. Там говорится о том, что Путин вынуждает США развивать ядерный арсенал. В отчете есть предупреждение о новой российской автономной ядерной торпеде, которая, хотя и не нарушает условий нового соглашения, может пересекать Тихий океан не будучи обнаруженной и выпускать смертоносное радиоактивное облако, которое может оставить значительную часть Западного побережья непригодным для жизни.

Россия нарушила еще одно соглашение, которое касается ракет средней дальности, заявляют в США, и "перестраивает большой, разнообразный и современный арсенал оружия короткой дальности с боеголовками, которые не подпадают под соглашение Новый старт", отмечают журналисты NYT.

Эндрю Вебер, чиновник Пентагона при администрации Обамы, раскритиковал новый подход США, который предполагает перестройку ядерного арсенала. "Мы просто повторяем неуклюжую российскую доктрину, - сказал он, - мы уже можем сдержать любое нападение... Они просто увеличивают возможность их использования и просчета. Логика администрации – это кафкианство".

Одним из самых неоднозначных разделов новой стратегии является декларирование возможности США использовать ядерное оружие в ответ на опустошительную неядерную атаку на критическую инфраструктуру – электросети, сети мобильной связи, отмечает издание.