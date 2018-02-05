США модернизируют ядерное оружие, чтобы противостоять России – СМИ

16:36, 05 февраля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такжеСША представили свою новую ядерную доктринуТеперь этого оптимизма уже нет, отмечает издание The New York Times. Новый "Обзор ядерной политики 2018" США в котором изложена оценка ядерных угроз и стратегия действий США в этой сфере, предусматривает модернизацию вооружения без нарушения условий соглашения.

Эта возможна новая гонка вооружений будет базироваться не на количестве оружия, а на новейшей тактике и технологиях, отмечает издание.

В своей речи перед Конгрессом Трамп не вспомнил о политике Путина в сфере ядерного вооружения. Однако, "Обзор ядерной политики 2018" уделяет много внимания России. Там говорится о том, что Путин вынуждает США развивать ядерный арсенал. В отчете есть предупреждение о новой российской автономной ядерной торпеде, которая, хотя и не нарушает условий нового соглашения, может пересекать Тихий океан не будучи обнаруженной и выпускать смертоносное радиоактивное облако, которое может оставить значительную часть Западного побережья непригодным для жизни.

Россия нарушила еще одно соглашение, которое касается ракет средней дальности, заявляют в США, и "перестраивает большой, разнообразный и современный арсенал оружия короткой дальности с боеголовками, которые не подпадают под соглашение Новый старт", отмечают журналисты NYT.

Эндрю Вебер, чиновник Пентагона при администрации Обамы, раскритиковал новый подход США, который предполагает перестройку ядерного арсенала. "Мы просто повторяем неуклюжую российскую доктрину, - сказал он, - мы уже можем сдержать любое нападение... Они просто увеличивают возможность их использования и просчета. Логика администрации – это кафкианство".

Одним из самых неоднозначных разделов новой стратегии является декларирование возможности США использовать ядерное оружие в ответ на опустошительную неядерную атаку на критическую инфраструктуру – электросети, сети мобильной связи, отмечает издание.

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