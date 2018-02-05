Ким Кардашян впервые показала новорожденную дочь Чикаго (фото)

20:24, 05 февраля 2018
Мир
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Дочь Ким Кардашян - Чикаго / фото Youtube Kylie Jenner

Вчера девочка впервые была показана публике: вместе с мамой она стала героиней видео, снятого Кайли Дженнер для своего первенца – тоже дочки, которая появилась на свет 1 февраля.

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В середине ролика поклонники могут увидеть маленькую дочь Ким Кардашян и Канье Веста, Чикаго Уэст, которая родилась 15 января.

фото Youtube Kylie Jenner

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер впервые стала мамой. У 20-летней  телезвезды и ее 25-летнего бойфренда рэпера Трэвиса Скотта родилась дочь.

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