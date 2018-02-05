Ким Кардашян впервые показала новорожденную дочь Чикаго (фото)
20:24, 05 февраля 2018Мир
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Вместе с мамой девочка стала героиней видео, снятого Кайли Дженнер для своего первенца.
Дочь Ким Кардашян - Чикаго / фото Youtube Kylie Jenner
В Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды реалити Ким Кардашян.
Вчера девочка впервые была показана публике: вместе с мамой она стала героиней видео, снятого Кайли Дженнер для своего первенца – тоже дочки, которая появилась на свет 1 февраля.
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В середине ролика поклонники могут увидеть маленькую дочь Ким Кардашян и Канье Веста, Чикаго Уэст, которая родилась 15 января.
Ким с дочерью Чикаго / фото Youtube Kylie Jenner
Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер впервые стала мамой. У 20-летней телезвезды и ее 25-летнего бойфренда рэпера Трэвиса Скотта родилась дочь.
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