Ким Кардашян впервые показала новорожденную дочь Чикаго (фото)

Вместе с мамой девочка стала героиней видео, снятого Кайли Дженнер для своего первенца.

В Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды реалити Ким Кардашян.

Вчера девочка впервые была показана публике: вместе с мамой она стала героиней видео, снятого Кайли Дженнер для своего первенца – тоже дочки, которая появилась на свет 1 февраля.

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В середине ролика поклонники могут увидеть маленькую дочь Ким Кардашян и Канье Веста, Чикаго Уэст, которая родилась 15 января.

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер впервые стала мамой. У 20-летней телезвезды и ее 25-летнего бойфренда рэпера Трэвиса Скотта родилась дочь.