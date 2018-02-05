В знаменитом семействе Кардашьян прибавление: Кайли Дженнер родила первенца

Счастливое событие для звездного семейства произошло 1 февраля.

Американская модель и по совместительству сестра знаменитой светской львицы Ким Кардашьян Кайли Дженнер впервые стала мамой. У 20-летней телезвезды и ее 25-летнего бойфренда рэпера Трэвиса Скотта родилась дочь.

Об этом модель сообщила в своем Instagram.

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"Простите за то, что держала вас в неведении. Я понимаю, что вы привыкли, что я посвящаю вас во все, через что прохожу. Моя беременность – это то, что я выбрала не показывать миру. Я знала, что что мне нужно подготовиться к этой роли позитивным и здоровым способом без стресса. Я не планировала на этом заработать. Я знала, что мой ребенок будет чувствовать любой стресс и все мои эмоции, поэтому я решила сделать это для моей маленькой жизни и нашего счастья", - написала Кайли.

Счастливое событие для звездного семейства произошло еще 1 февраля.

Кайли также опубликовала 11-минутное видео, в котором собраны самые важные для нее кадры: первые месяцы беременности, УЗИ, рождение ребенка, а на последних секундах можно даже увидеть новорожденную девочку.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года звезде реалити-шоу Ким Кардашян и ее супругу Канье Уэсту суррогатная мать родила третьего ребенка.