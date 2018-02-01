Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" в клипе привязал к стулу доминирующую начальницу (видео)

Актер исполнил роль офисного работника, который терпит постоянные угнетения от начальницы-тирана.

Модель из Венгрии Арато Андраш, ставший героем мемов «Гарольд, скрывающий боль», снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain.

Видео опубликовано на YouTube-канале группы. Актер исполнил роль офисного работника, который терпит постоянные угнетения от начальницы-тирана.

По ходу видео ситуация кардинально поменялась, когда в фантазии героя появились участники группы и начали подшучивать над руководителем: ставить подножки, лопать пакет над её головой.

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В конце концов герой не выдерживает, начинает в офисе бунт и привязывает женщину к стулу. После этого сотрудники устраивают рок-концерт.

Ранее сообщалось, что украинка стала режиссером нового клипа известной американской певицы.