Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" в клипе привязал к стулу доминирующую начальницу (видео)

13:45, 01 февраля 2018
Мир
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Он устал терпеть тираническое доминирование женщины-начальника / фото Youtube Cloud 9+

Видео опубликовано на YouTube-канале группы. Актер исполнил роль офисного работника, который терпит постоянные угнетения от начальницы-тирана. 

По ходу видео ситуация кардинально поменялась, когда в фантазии героя появились участники группы и начали подшучивать над руководителем: ставить подножки, лопать пакет над её головой.

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В конце концов герой не выдерживает, начинает в офисе бунт и привязывает женщину к стулу. После этого сотрудники устраивают рок-концерт.

Ранее сообщалось, что украинка стала режиссером нового клипа известной американской певицы.

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