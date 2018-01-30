Украинка стала режиссером нового клипа известной американской певицы (видео)

Клип снят для поддержки всемирной организации UNICEF.

Украинка Саша Самсонова, которая сейчас проживает в Лос-Анджелесе, стала режиссером нового клипа американской певицы Pink на песню “Wild Hearts can't Be Broken”.

Об этом молодой фэшн-фотограф и режиссер написала на своей странице в Instagram. Видео снято в черно-белых тонах. В кадре появилась и дочь певицы Уиллоу.

"Видео, которое я создала для невероятной, красивой, неугомонной Pink “Wild Hearts can't Be Broken”, - написала Самсонова.

В видео Pink призывает поддержать всех детей мира. Клип снят для поддержки всемирной организации UNICEF.

Как сообщал УНИАН, британская певица Джорджа Смит презентовала клип, съемки которого проходили в Киеве. В ролике можно узнать Андреевский спуск и Октябрьский дворец. Также на видео можно услышать украинский язык.