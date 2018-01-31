Анджелина Джоли устроила своим детям экскурсию по Парижу и встретилась с Брижит Макрон (фото)

Инициатором встречи выступила американская актриса, которая хотела обсудить с Макрон проблему сирийских беженцев.

В Елисейском дворце в Париже состоялась встреча американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли и супруги французского президента Брижит Макрон, сообщает Le Figaro.

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По данным издания, инициатором встречи выступила американская актриса, которая хотела обсудить с Макрон проблему сирийских беженцев. Их беседа продолжалась чуть более часа и проходила на английском языке.

Также Джоли и Макрон обсудили вопросы образования и насилие в отношении женщин. В перерывах между деловыми встречами актриса решила провести время со своими шестью детьми, которые прилетели во французскую столицу вместе со знаменитой мамой.

Фотографам удалось сделать несколько снимков Джоли и ее детей во время прогулки по центру города. Появление актрисы вызвало ажиотаж среди ее поклонников. Однако подступиться к звезде им так и не удалось: фотографы и охрана следили за порядком и не подпускали никого к актрисе.