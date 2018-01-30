Опубликованы фото, как российский корабль переправляет военную технику в Сирию

За последний месяц в Сирию были доставлены сотни транспортных средств.

Опубликованы фото российского корабля "Александр Ткаченко" во время прохода пролива Босфор по направлению в сирийский порт Тартус.

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"Сирийский экспресс" продолжает поставлять сирийским правительственным силам вооружение, технику и боеприпасы", - говорится в сообщении Telegram-канала Warjournal.

Отмечается, что в Сирию с хранения идут несколько десятков грузовиков "КамАЗ" и "Урал". Только за один последний месяц в Сирию таким образом были доставлены сотни транспортных средств, подчеркивают в Warjournal.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны.

Это стал третий приказ за последние два года о выводе российской группировки. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы – Тартусе и Хмеймиме.