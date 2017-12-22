Путину доложили о выводе российских войск из Сирии

15:53, 22 декабря 2017
Мир
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В Сирии остаются российские базы в Хмеймиме и Тартусе, три батальона военной полиции и центр примирения сторон, сказал Шойгу.

Иллюстрация REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о выполнении приказа вывести российские войска из Сирии.

"Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской республики выполнен", - заявил министр на встрече Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом, передает "ТАСС".

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Шойгу также доложил президенту РФ, что в Сирии остаются три батальона военной полиции, центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

"Также в соответствии с международными договорами на постоянной основе остаются два наших (РФ - Ред.) пункта базирования - авиационная группа на аэродроме Хмеймим и материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе", - добавил глава Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны.

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Теги: #Россия в Сирии#войска РФ в Сирии#вывод российских войск из Сирии