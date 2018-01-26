Санкции США постепенно начинают охватывать всех причастных к оккупации РФ в Украине - Климкин

Глава МИД назвал новые санкции США усилением давления на РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что санкции, которые вводят Соединенные Штаты Америки, постепенно начинают охватывать всех причастных к установлению оккупационной администрации Российской Федерации на территории Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки ввели санкции против заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и ряда энергетических компаний.

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В частности, в список специально определенных граждан и заблокированных юридических лиц (так называемый SDN List) внесены имена 21 физического лица, среди которых значатся граждане Украины и России, а также названия девяти компаний. Кроме того, в список секторальных санкций (так называемый SSI List) внесены наименования 12 кампаний, связанных с нефтяной и газодобывающей компанией "Сургутнефтегаз".

*** 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

В ноябре министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

16 декабря глава украинского МИД выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина заставят Россию согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.

12 января 2018 года в Минфине США заявили, что еще отрабатывается список российских олигархов, в отношении которых в ближайшее время могут быть введены санкции. При этом, по данным российской газеты «Коммерсантъ», в новые санкции США могут попасть более 50 олигархов, приближенных к высшему руководству РФ.