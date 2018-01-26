В Польше все больше больных корью: фирмам с иностранными работниками предлагают делать прививки

В стране предлагают делать прививки от кори тем работникам, которые еще не были вакцинированы.

В Варминско-Мазурском воеводстве в Польше выявлено уже три случая возникновения кори. К украинцам, которых сейчас массово атакует эта опасная инфекционная болезнь, начинают присоединяться поляки.

Глава Воеводской государственной санитарной инспекции предостерег, что это еще не конец, передает "Польское радио". Большое беспокойство вызвало диагностирование заболеваний корью в течение последних недель в Оструде и Ольштинеке.

В обоих случаях речь шла об украинцах, которые работают в местных заведениях. Однако на этот раз болезнь выявлено в еще одной фирме в Оструде. Вирус «подхватил» поляк, который там работает. Обследование еще двух других поляков должно подтвердить у них это заболевание.

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«По нашей информации, в Украине сейчас царит массовая эпидемия кори», – сказал директор Воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Ольштыне Януш Дзиско. «В связи с этим, мы начали вести переговоры с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из государств, в которых есть массовая вспышка кори. Мы предлагаем им сделать прививку от кори тех работников, которые еще не были вакцинированы. Зато мы делаем прививки всех людей, которые контактировали с больными. В трех обнаруженных до сих пор вспышках болезни мы сделали вакцинацию более 800 человек», – добавил он.

Работодатели очень заинтересованы прививками и возможно, что благодаря этим действиям удастся остановить распространение опасной болезни. В Ольштинеке и Оструде корь «подхватило» несколько человек. Януш Дзиско побаивается, что это не конец.

Ранее стало известно, что в Польшу попал вирус кори - заболели шестеро украинских заробитчан.