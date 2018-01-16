В Польшу попал вирус кори: заболели шестеро украинских заробитчан - СМИ

В Польше шестеро украинских заробитчан заболели корью. Все больные работали на мясокомбинате в Морлинах недалеко от Оструды в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, сообщает Польское радио.

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Как сообщил сегодня Государственный уездный санитарный инспектор в Оструде Здзислав Соколовский, пять человек с признаками кори попали в больницу в Оструде, в четырех из них подтверждено возникновение заболевания, один человек ожидает окончательные результаты. Еще один человек болел корью неделей ранее. Симптомы, с которыми пациенты были госпитализированы, предварительно указывают на корь.

Инспектор подтвердил, что лица, которые заболели, это работники из-за рубежа. По сообщениям местных СМИ – это работники из Украины.

«В течение многих лет мы не имели случаев кори в округе Оструда, и теперь, когда пять человек попали в больницу с симптомами кори, мы рассматриваем это событие как чрезвычайное», - подчеркнул Соколовский.

Около 700 работников мясокомбината будут вакцинированы от кори, чтобы предотвратить распространение заболевания. Специалисты уверяют, что продукция предприятия безопасна.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в 2017 году в Украине корью заболели 4,782 тыс. человек, из них 75% – дети.

По ее словам, из общего количества больных корью в 86% не было прививки против этого вирусного заболевания.

Супрун добавила, что в Украину вирус кори попал из Румынии, где также наблюдается низкий уровень вакцинации.