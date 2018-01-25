Проникся секс-скандалами: Готье вывел на подиум беременную модель и напомнил о свободе (фото, видео)

17:17, 25 января 2018
Мир
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Сегодня, когда мир озабочен вопросами харрасмента и расизма, борется с гомофобией и опасается терроризма, француз решил напомнить о годах свободы.

После того как Жан-Поль Готье закрыл линейку готовой одежды и сфокусировался исключительно на кутюре, каждую его коллекцию поклонники ждут с особым нетерпением, ведь француз - известный выдумщик и любит устраивать на подиуме настоящий праздник. 

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В этот раз одним из самых трогательных моментов шоу стал выход его любимицы и музы Коко Роша - модель сейчас ожидает второго ребенка, а на подиум вышла вместе со старшей дочерью.  Сама коллекция Jean Paul Gaultier весна-лето 2018 отсылала к 1960-м годам, передает Vogue.ua.

Готье не просто так выбрал именно то время. Сегодня, когда мир озабочен вопросами харрасмента и расизма, борется с гомофобией и опасается терроризма, француз решил напомнить о годах свободы, о времени, когда границы рушились и проявлять свое я стало нормальным. 

Контрастные сочетания черного и белого, однотонные яркие образы и отголоски космической эпохи дизайнер показал со свойственным им оптимизмом и жизнерадостностью.

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