Проникся секс-скандалами: Готье вывел на подиум беременную модель и напомнил о свободе (фото, видео)

После того как Жан-Поль Готье закрыл линейку готовой одежды и сфокусировался исключительно на кутюре, каждую его коллекцию поклонники ждут с особым нетерпением, ведь француз - известный выдумщик и любит устраивать на подиуме настоящий праздник.

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В этот раз одним из самых трогательных моментов шоу стал выход его любимицы и музы Коко Роша - модель сейчас ожидает второго ребенка, а на подиум вышла вместе со старшей дочерью. Сама коллекция Jean Paul Gaultier весна-лето 2018 отсылала к 1960-м годам, передает Vogue.ua.

Готье не просто так выбрал именно то время. Сегодня, когда мир озабочен вопросами харрасмента и расизма, борется с гомофобией и опасается терроризма, француз решил напомнить о годах свободы, о времени, когда границы рушились и проявлять свое я стало нормальным.

Контрастные сочетания черного и белого, однотонные яркие образы и отголоски космической эпохи дизайнер показал со свойственным им оптимизмом и жизнерадостностью.