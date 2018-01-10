"Ты такой кусок г**на": скандального продюсера Вайнштейна хотели избить в ресторане

На продюсера Харви Вайнштейна, который после секс-скандала всячески избегает публичности, напал один из посетителей ресторана.

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Как пишет TMZ, инцидент произошел во вторник, 9 января, вечером в ресторане Elements пятизвездочного гостиничного комплекса в Скоттсдейле (штат Аризона). Вайнштейн ужинал со своим коучем по трезвости, а рядом за столиком сидели двое мужчин. Один из двух посетителей, назвавшийся Стивом, подошел к продюсеру, рассказал, что восхищается его фильмами и хочет сфотографироваться.

Стив заявил, что Вайнштейн стал агрессивным и грубо приказал отстать. В то же время менеджмент заведения отрицает – они заявили, что продюсер был очень вежливым и сказал "мне бы не очень хотелось сейчас фотографироваться". Тогда мужчина вернулся к своему столику, пишет ТСН.

Около девяти вечера Вайнштейн встал и начал выходить, одновременно из ресторана решили уйти Стив с другом. Стив рассказал изданию, что был "довольно пьян", попросил друга включить камеру на телефоне и снять то, что будет происходить дальше.

После этого мужчина подошел к Вайнштейну и со словами "ты такой кусок г**на после того, что сделал со всеми теми женщинами" и ударил продюсера в лицо дважды.

Нападающий утверждает, что от ударов Вайнштейн чуть не упал на спину. В то же время менеджеры ресторана говорят, что мужчина был настолько пьян и не контролировал свои движения, что ни один из ударов не достиг цели.

Инцидент завершился мирно – человек, который снимал событие на телефон, спросил Вайнштейна, хочет ли тот вызвать полицию. Но продюсер отказался, и все участники происшествия покинули ресторан.

Напомним, что секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в октябре прошлого года после того, как сразу несколько десятков женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах, а некоторые – в изнасилованиях. Среди жертв киномагната Роуз МакГавен, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл, Кара Делевинь и многие другие.