Трамп заявил о готовности дать показания Мюллеру под присягой
05:11, 25 января 2018Мир
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Трамп также заявил, что ожидает этого.
Дональд Трамп / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому вмешательству» под присягой.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Я ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой», — заявил Трамп.
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Ранее сообщалось, что высокопоставленные офицеры разведки США, включая директора ЦРУ Майка Помпео, были допрошены командой спецпрокурора Мюллера на предмет возможной попытки президента Дональда Трампа помешать расследованию о «российском вмешательстве».
Этот допрос подтверждает, что спецкомиссия в рамках своего расследования изучает действия президента США в данном деле.
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