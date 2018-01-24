"У власти пожизненно": Путину предрекают еще не один президентский срок

Журналист и телеведущий Евгений Киселев не уверен в том, что нынешний четвертый срок, на который президент РФ Владимир Путин неизбежно будет переизбран, для него последний.

"В 2024 году Путину будет всего-навсего 72 года, здоровье у него крепкое, он занимается им, кажется, больше, чем государственными делами. Чем он хуже того же Назарбаева (казахский лидер Нурсултан Назарбаев – Ред.), который правит Казахстаном почти 30 лет?", — рассказал журналист на чате в "Главреде".

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По его словам, "разве что тем, что американцы вложили в экономику Казахстана 50 миллиардов долларов — в отличие от российской экономики".

"Я думаю, что сегодня для Путина вопрос о том, как основаться у власти пожизненно, это чисто технический вопрос, как оформить это законодательно", — заявил Киселев.

"При той власти, при тех полномочиях, которые он имеет, поменять конституцию, поменять закон о президенте, изобрести какой-то новый пост ему будет очень легко, лишь бы захотел", — сказал Киселев.

"Но, если по каким-то причинам Путин захочет отойти от дел на склоне лет, пожить в свое удовольствие и только, он, скорее всего, выберет своим приемником еще более жесткого авторитарного лидера, какого-нибудь бывшего генерала спецслужб, который сделает Россию еще более закрытым антидемократичным государством", — подчеркнул ведущий.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии украинского Крыма, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.