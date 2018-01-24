В Афганистане 11 человек ранены во время нападения на офис гуманитарной организации

По меньшей мере 11 человек получили ранения в городе Джелалабад на востоке Афганистана, где произошло нападение на офис международной гуманитарной организации Save the Children, передает радио Свобода.

Читайте такжеООН: нападение на гостиницу в Кабуле может быть классифицировано как военное преступлениеПо данным пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар, сначала рядом со зданием прогремел взрыв, после этого в помещение ворвались боевики. Бой между нападавшими и силами безопасности продолжается.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщал УНИАН, 20 января, талибы в столице страны Кабуле атаковали отель, убив по меньшей мере 30 человек, включая 14 иностранцев, среди которых было семеро украинцев.