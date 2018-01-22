До 30 возросло число погибших в результате атаки на отель в Кабуле

По меньшей мере до 30 человек возросло число жертв нападения боевиков группировки «Талибан» на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле. По официальным данным, среди погибших – 14 иностранцев, в том числе, по разным данным, от шести до девяти украинцев, передает радио Свобода.

Читайте такжеТеракт в Кабуле: появилось видео, как люди покидают отель с помощью простынейПредставители властей также заявили, что шесть нападавших были убиты силами безопасности, хотя в некоторых сообщениях говорится о пятерых боевиках.

Как сообщал УНИАН, нападение произошло вечером 20 января. Представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш заявил, что силы безопасности спасли более 150 человек, включая 41 иностранца. Одиннадцать из 14 погибших иностранцев были сотрудниками компании частной афганской авиакомпании KamAir.

Группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за нападение на отель в столице Афганистана Кабуле.