МВД Афганистана сообщает о девяти погибших украинцах

14:55, 22 января 2018
Общество
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По данным афганской стороны, среди 14 погибших иностранцев - девятеро граждан Украины.

Иллюстрация REUTERS

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле – девять граждан Украины.

Читайте такжеПосол назвал количество спасенных из отеля в Кабуле украинцевОб этом сказал в интервью афганской службе радио Свобода заместитель представителя министерства Нусрат Рахими.

"Четырнадцать иностранцев погибли, включительно с одним киргизским гражданином, одним греческим гражданином и девятью гражданами Украины. Лица других еще неизвестны. Мы вскоре идентифицируем их", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи погибших гражданах Украины в результате теракта в столице Афганистана Кабуле.

Теракт в отеле "Интерконтиненталь" в Кабуле произошел 20 января.

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Теги: #украинцы теракте кабуле#теракт отеле кабула
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