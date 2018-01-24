Россия отвергает ответственность за применение химического оружия в Сирии

Посол России в ООН Василий Небензя отверг обвинения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что Москва несет ответственность за любое применение химического оружия в Сирии, передает радио Свобода. На заседании Совета Безопасности ООН Небензя сказал, что Соединенные Штаты «поспешно обвинили» сирийское правительство в применении химического оружия.

Читайте такжеТиллерсон возложил на Россию ответственность за химатаки в Сирии «Теперь они также пытаются привлечь к этому Россию», – сказал Небензя.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил в Париже, где представители 24 стран, включительно с Соединенными Штатами и Францией создали новую организацию, целью которой является выявление и наказание тех, кто использует химическое оружие.

Тиллерсон заявил, что Россия нарушает соглашение, достигнутое в 2013 году с Соединенными Штатами по вывозу химического оружия из Сирии. Он также заявил, что Москва помогает сирийскому правительству нарушать Конвенцию о запрете химического оружия. Тиллерсон добавил, что Россия должна воздержаться от вето на резолюции Совета Безопасности ООН об ответственности тех, кто применяет химическое оружие.