Белый дом обвинил Россию в защите террористов, использующих химоружие в Сирии

В Белом доме обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В заявлении отмечается, что миссия Организации по запрещению химического оружия в пятницу обнародовала доклад, в котором говорится, что зарин был использован в качестве химического оружия в Аль-Латаминах, Сирия, 30 марта 2017 года.

"Хотя эти выводы, к сожалению, не удивляют Соединенные Штаты, тем не менее, они беспокоят. Аль-Латаминах находится примерно в 10 милях от Хан-Шайхун, где режим Асада использовал зарин против своих граждан всего пять дней спустя, по-видимому, как часть согласованной кампании", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что эти события показывают, насколько важно возобновление работы Совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия, которая несет ответственность за официальное определение ответственности за такие атаки, что является ключом к сдерживанию их в будущем.

"Мы призываем Россию изменить курс до истечения срока полномочий совместного механизма", - заявила Сандерс.

По ее словам, такие страны, как Россия, которые не поддерживают возобновление мандата миссии или пытаются его размыть, "защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие".

Как известно, Российская Федерация отклонила призыв Вашингтона не блокировать в ООН международное расследование относительно применения химического оружия в Сирии.