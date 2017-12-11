Путин признал, что не все российские военные покинут Сирию

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военных базы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня в ходе посещения российской авиабазы в Сирии.

«Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели», - сказал Путин.

Он подчеркнул, Сирия сохранена как суверенное независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединённых Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать Российский центр по примирению враждующих сторон, добавил он.