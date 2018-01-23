Разрыв с Кевином Спейси обошелся Netflix в $39 миллионов - СМИ

Разрыв сотрудничества с Кевином Спейси обошелся компании Netflix в ​$39 млн. Эту сумму в отчете компания указала как «непредвиденные расходы», передает РБК со ссылкой на CNN.

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Причиной подобных потерь стало решение компании отказаться от трансляции и производства контента с актером, обвиненным в сексуальных домогательствах. Так, Netflix отказалась от продолжения сериала «Карточный домик», в котором играл Спейси. Кроме того, компания решила не выпускать на экраны фильм «Гор» о жизни писателя Гора Видала, работы над которым велись с июля 2017 года.

Сама компания не озвучила прямо сумму потерь, однако в письме с отчетом, направленном инвесторам, были указаны «непредвиденные расходы» в размере ​$39 млн. Как сообщили источники CNN, это сумма потерь, связанных с отказом от контента с участием Кевина Спейси.

В ноябре 2017 года также стало известно, что компания Sony потратила $10 млн на то, чтобы переснять фильм «Все деньги мира», в котором играл Спейси. Его в фильме заменил лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер.

Как сообщал УНИАН, вокруг пересъемки фильма «Все деньги мира» разразился скандал, когда выяснилось, что актер Марк Уолберг получил за эту дополнительную работу $1,5 миллиона, а актриса Мишель Уильямс - меньше тысячи. В итоге Уолберг пожертвовал все эти деньги в фонд движения Time's Up, созданного для защиты женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.