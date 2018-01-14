После скандала с $1,5 миллионами Марк Уолберг отдал их на благотворительность

Актер Марк Уолберг, заменивший Кевина Спейси в фильме "Все деньги мира", пожертвовал 1,5 млн долларов в фонд движения Time's Up - это весь его гонорар за пересъемки картины. Движение создано для защиты женщин от сексуальных домогательств и дискриминации, пишет Би-би-си.

Американский актер объявил о своем решении в субботу после того, как стало известно, сколько денег он получил за свое участие в проекте. Тогда как актрисе Мишель Уильямс платили всего лишь 80 долларов за съемочный день.

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Уильямс - одна из основателей Time's Up. Всего за свою работу по переделке фильма актриса получила, как пишет газета Guardian, меньше 1 тыс. долларов. А Уолберг, по данным журнала Forbes, в 2017 году оказался самым высокооплачиваемым актером в мире.

В итоге он заявил, что жертвует 1,5 млн долларов в фонд движения Time's Up как от своего имени, так и от имени Мишель Уильямс.

"Все деньги мира" - новый фильм режиссера Ридли Скотта о похищении внука нефтяного магната Джона Пола Гетти, роль которого сыграл Спейси.

После беспрецедентного скандала вокруг Спейси было принято решение вырезать из уже отснятого фильма все сцены с его участием и переснять их с другим актером. На эту роль выбрали Марка Уолберга.

Ридли Скотт говорил Guardian, что все вовлеченные в пересъемки актеры будут работать бесплатно, но позже стало известно о гонораре Уолберга в 1,5 млн долларов, а также о том, что Уильямс получит меньше тысячи. После этого в "Твиттере" поднялась волна критики.

Движение Time's Up ("Время вышло") намерено оказывать поддержку женщинам, которые подвергались сексуальным домогательствам, оскорблениям или притеснению на работе. В открытом письме участники движения заявляли и о неравенстве при оплате труда мужчин и женщин.