В Токио впервые после 1945 года тренировали эвакуацию на случай ракетного обстрела

В японской столице Токио в понедельник, 22 января, состоялись первые со времен Второй мировой войны учения по эвакуации в бомбоубежища во время ракетного удара.

Как передает DW.com, воображаемая ракета летела на город со стороны КНДР. Во время тренировки, что произошла в токийском парке развлечений, около 250 местных жителей и офисных работников укрылись в бетонных окружающих зданиях и в ближайшей станции метро.

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Несмотря на то, что жители японской столицы привыкли к учениям на случай природных катастроф, идея провести симуляцию ракетной атаки Северной Кореи на Токио является новой. Впрочем, подобные учения уже проводились в других регионах страны в прошлом году.

Учения прошли на фоне напряженности в регионе из-за развития КНДР своих атомной и ракетной программ. в 2017 году Пхеньян запустил две ракеты, которые перелетели Японию, и еще несколько, что упали в воду вблизи японских островов.

Каждый раз, когда происходят подобные запуски, национальная японская система экстренных сообщений предупреждает жителей с помощью мобильных телефонов и уличных динамиков. Впрочем, по мнению многих японцев, такие предупреждения не имеют смысла из-за нехватки времени для эвакуации и ограниченного количества мест, пригодных для эвакуации.

Также иногда система срабатывает ошибочно. На прошлой неделе японский общественный вещатель NHK распространил срочное сообщение о запуске северокорейской ракеты с призывом срочно найти хранилище, но уже через минуту извинялся за ошибку. Это произошло буквально через несколько дней после того, как ложное сообщение о ракетной атаке пришло на телефоны перепуганных жителей Гавайских островов.

Проведение учений по эвакуации вызвало немногочисленные протесты, в которых приняло участие несколько десятков человек. Участники акции считают, что подобные учения способствуют разжиганию войны и не имеют смысла, ведь ядерная война, мол, все равно все уничтожит.