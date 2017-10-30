НАТО и Япония заявили о готовности вместе противостоять КНДР

НАТО и Япония готовы совместно реагировать на вызовы, которые влечет за собой ядерная программа Северной Кореи. "У нас общие вызовы", - подчеркнул в понедельник, 30 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Токио на встрече с японским министром иностранных дел Таро Коно. Глава японского МИДа отметил, что Восточная Азия переживает "тяжелые времена", что касается безопасности в этой части земного шара. Об этом сообщает DW.

Читайте такжеЄвропа знаходиться в зоні досяжності ракет КНДР, країни-члени НАТО готові завдати контрудар - Столтенберг

Япония и НАТО в последние месяцы укрепили сотрудничество, отмечает агентство dpa. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ только в июле посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Альянс "так же, как и вы, шокирован провокационным и безответственным поведением Северной Кореи", заявил Столтенберг в понедельник в своей речи перед японскими военными и экспертами в области безопасности. НАТО приветствует усиление политического, дипломатического и экономического давления на КНДР, отметил глава альянса.

Накануне главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских ВС на Гавайях, в ходе которой обсудили исходящую от КНДР угрозу. Участники переговоров призвали Пхеньян отказаться от его "разрушительных и безрассудных" планов, а также воздержаться от "безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность".