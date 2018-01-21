Украинская авиакомпания сообщила о гибели двух своих пилотов в Кабуле

Украинская частная авиакомпания "Украинские крылья" сообщила о гибели двух своих пилотов в результате нападения боевиков на отель в Кабуле.

Об этом сообщил директор авиакомпании Владимир Костенко, передает Громадське.

Украинских пилотов нанимала афганская авиакомпания Kam Air.

Один из погибших украинцев - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации относительно второго погибшего пилота пока нет.

Читайте также"Шокирован трагической вестью из Афганистана": Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человека.

Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранец.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Сегодня, 21 января, в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины.

По последним данным МИД, жертвами террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле стали 6 украинцев.

Президент Петр Порошенко поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане в результате теракта.