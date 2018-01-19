Источником пожара в автобусе в Казахстане, где заживо сгорели полсотни людей, была газовая плита

Следователи считают, что причиной пожара в автобусе в Казахстане, был открытый очаг на портативной газовой плите.

Читайте такжеСгорели полсотни человек: появились жуткие кадры пожара в автобусе в Казахстане (фото, видео)

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Казахстана, пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению, плита использовалась для отопления в автобусе. В министерстве отметили, что следователи допросили двух водителей и трех пассажиров, которые выжили.

В МВД заявляют, что следователи исключают «преступную деятельность» или дорожную аварию как причину пожара.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане в Иргизком районе Актюбинской области на автомобильной трассе загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека.