Источником пожара в автобусе в Казахстане, где заживо сгорели полсотни людей, была газовая плита

23:49, 19 января 2018
Мир
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Следователи исключают «преступную деятельность» или дорожную аварию как причину пожара.

Пожар в автобусе в Казахстане / REUTERS

Следователи считают, что причиной пожара в автобусе в Казахстане, был открытый очаг на портативной газовой плите.

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Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Казахстана, пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению, плита использовалась для отопления в автобусе. В министерстве отметили, что следователи допросили двух водителей и трех пассажиров, которые выжили.

В МВД заявляют, что следователи исключают «преступную деятельность» или дорожную аварию как причину пожара.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане в Иргизком районе Актюбинской области на автомобильной трассе загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека.

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