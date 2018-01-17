Южная и Северная Кореи пойдут на зимнюю олимпиаду под единым флагом

Представители КНДР и республики Корея договорились, что их спортсмены будут идти вместе под флагом «единой Кореи» на открытии зимних олимпийских игр в южнокорейском Пхенчане.

Как сообщает BBC, на переговорах в зоне безопасности в поселке Пханмунджом стороны также договорились создать совместную женскую олимпийскую сборную по хоккею.

Отмечается, что нынешние переговоры – первые переговоры высокого уровня между странами за более чем два года.

Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в городе Пхенчан (Южная Корея) с 9 по 25 февраля этого года.

Ранее сообщалось, что на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане может быть поднят флаг объединенной Кореи в том случае, если сторонам - Республике Корея и КНДР - удастся договориться о совместном участии спортсменов в отдельных дисциплинах. Речь идет о белом флаге, на котором синим цветом изображен Корейский полуостров без территориальных границ двух государств.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Также Ким Чен Ын подчеркнул необходимость улучшения отношений с Южной Кореей. В свою очередь, официальный Сеул предложил КНДР провести переговоры на высоком уровне. Позже КНДР впервые за два года возобновила специальную телефонную линию экстренной связи с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом.