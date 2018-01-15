В Таиланде взорвался катер с туристами на борту (фото)

Быстроходный катер с туристами на борту взорвался в воскресенье, 14 января, неподалеку от берегов таиландского острова Пхипхи.

На судне, на котором находился 31 человек, начался пожар, сообщает dw.com со ссылкой на dpa.

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По словам представителя тайской полиции, в аварии пострадали 16 человек. Капитан и еще двое пассажиров получили сильные ожоги.

Причиной взрыва могла стать утечка масла в переднем отсеке катера, предполагают в полиции.

Пожар быстро охватил все судно, и туристы были вынуждены прыгать с него в воду. После того, как все пассажиры были спасены, катер затонул.

Сообщается, что на борту находились, в основном, туристы из Китая и Таиланда.

Ранее УНИАН сообщал, что в порту Барселоны паром врезался в пришвартованный круизный лайнер. В результате столкновения никто не пострадал.