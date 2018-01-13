В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер (видео)

07:21, 13 января 2018
Мир
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Основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

Порт Барселоны, иллюстративное изображение / фото Alexander Topchiy

В порту Барселоны паром врезался в пришвартованный круизный лайнер. В результате столкновения никто не пострадал.

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Как сообщает газета El Pais, прибывший из Марокко паром Fantastic при совершении маневром по швартовке врезался в лайнер Viking Star, стоявший у причала.

Причины инцидента неизвестны, при том, что видимость в порту в момент инцидента была хорошей. Отмечается, что основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

В порту отмечают, что судна получили незначительные повреждения, хотя точный размер убытков еще выясняется.

Видео: La Vanguardia

Напомним, ранее не менее 18 человек получили травмы в результате крушения пассажирского парома в американском городе Хайэннис-Порт (штат Массачусетс).

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