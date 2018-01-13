Среди пострадавших в ДТП под Прагой украинцев нет - МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате вчерашнего ДТП близ Праги. Об этом официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич написал в Twitter.

Читайте такжеПод Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых

"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 12 января близ Праги произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Три человека погибли, 48 пострадали. Среди пострадавших - четверо иностранцев.