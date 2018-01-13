Среди пострадавших в ДТП под Прагой украинцев нет - МИД
20:40, 13 января 2018
256 0
Жертвами вчерашней автоаварии стали три человека, еще 48 - пострадали.
Иллюстрация REUTERS
Граждан Украины нет среди пострадавших в результате вчерашнего ДТП близ Праги. Об этом официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич написал в Twitter.
Читайте такжеПод Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых
"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 12 января близ Праги произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Три человека погибли, 48 пострадали. Среди пострадавших - четверо иностранцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter