ДТП возле Праги: МИД выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших (фоторепортаж)

В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что консул проверяет информацию, есть ли украинцы среди пострадавших в результате ДТП вблизи Праги, столицы Чехии.

«Среди пострадавших в ДТП под Прагой есть 4 иностранца. Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев. Сообщим», – написал в своем twitter представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Среди пострадавших в ДТП под Прагой есть 4 иностранцы. Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев. Сообщим. pic.twitter.com/XHo8MOOYI1 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 13, 2018

По данным СМИ, в результате ДТП 12 января с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля возле Праги погибли трое человек, пострадали 48.

Известно, что среди раненых – 12 подростков, утверждают спасательные службы.

Как сообщалось, 12 января недалеко от Праги произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево. Во время аварии погиб водитель автобуса, водитель автомобиля и один пассажир автобуса.

Ранее сообщалось о 30 раненых, однако теперь, по официальной информации, количество пострадавших составляет 48 человек.