ЕС и Беларусь провели первый раунд диалога по правам человека

Европейский Союз и Беларусь провели первый раунд диалога по правам человека.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Согласно сообщению, первый раунд состоялся 16-17 июня в Праге. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации по защите прав человека как в Беларуси, так и в ЕС, в частности, в сфере свободы собраний, защиты рабочих прав, свободы высказывания и информации, свободы вероисповедания, противодействия преступлениям на почве нетолерантности, защиты прав мигрантов и меньшинств.

В ходе переговоров стороны касались отдельных случаев как в Беларуси, так и в ЕС, которые имели отношение к тематике встречи.

Перед проведением заседания представители ЕС встретились с представителями неправительственных организаций Беларуси и международных неправительственных организаций.