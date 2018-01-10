Количество задержанных в ходе протестов в Иране может достигать 3,7 тысяч человек

Депутат парламента Ирана Махмут Садеги заявил во вторник, 9 января, что количество задержанных правоохранителями во время массовых протестов могло достигать 3700 людей.

Садеги, которого относят к крылу реформаторов, при этом сослался на списки, которые есть в распоряжении полиции и спецслужб, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. Ранее число задержанных оценивали от 1000 до 1800 человек.

Депутат заявил, что семьям задержанных демонстрантов должны немедленно сообщить об их судьбе. Комиссия парламента страны по гражданским свободам обратилась в министерство юстиции с просьбой о доступе к задержанным, сообщили в комиссии.

Читайте такжеМассовые протесты в Иране: арестовали экс-президента Ахмадинежада

Тем временем на свободу уже выпустили около 200 задержанных, большинство из которых - студенты. Ожидается, что процесс освобождения будет продолжаться, но правоохранители заверили, что он не будет касаться зачинщиков протестов и тех, кого обвиняют в беспорядках.

Членов "Организации моджахедов иранского народа", которым инкриминируют подстрекательство к протестам, может ожидать даже смертная казнь.

Ранее один из ведущих ультраконсервативных представителей высшего духовенства Ирана Ахмад Хатами призвал считать демонстрантов врагами ислама. "Им не должно быть прощения", - заявил он.

Протесты в Иране начались сразу в ряде городов 28 декабря 2017 года. Сначала они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, однако впоследствии участники акций начали выражать недовольство правительством и духовным руководством страны.

Позже в стране начались акции в поддержку правительства, в которых принимали участие десятки тысяч людей. Согласно официальным данным, во время антиправительственных протестов погибли 22 человека.