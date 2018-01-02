Протесты в Иране: с начала акций погибли более 20 человек

По последним данным, в Иране с начала акций протеста в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.

За последние несколько дней в стране арестованы более 450 человек, 200 из которых - в ночь на понедельник в Тегеране, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима. Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжить расти. При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Акции протеста начались 28 декабря в городе Мешхеде. Изначальной целью был протест против коррупции и роста цен, однако постепенно они приобрели более широкий антиправительственный характер. Демонстранты также нападали на полицейские участки.

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Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к соцсетям Telegram и Instagram. Также из некоторых районов поступают сообщения о блокировках доступа к интернету.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов Исламской республики" в организации массовых протестных акций, которые продолжаются в разных городах страны уже пять дней. При этом аятолла не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "враги".

Тем временем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

В то же время «Корпус стражей Исламской революции» предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.