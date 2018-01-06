В Иране выясняют судьбу задержанных протестующих

В Иране создана специальная комиссия, которая выясняет судьбу задержанных во время массовых протестов людей, в первую очередь студентов. Об этом в субботу, 6 января, сообщил представитель Тегеранского университета.

Об этом пишет DW.

Официальных данных о количестве задержанных во время антиправительственных протестов нет - называются цифры от 1000 до 1800 человек, включая около 100 студентов.

Читайте такжеСША в Совбезе ООН "взяли Иран на заметку"

Министр науки страны Мансур Голами отметил, что четверть студентов, которые были задержаны, уже освободжены, но не смог назвать их точное количество. Он добавил, что министерство добивается освобождения студентов. Судьба арестованных вызывает серьезное беспокойство, поскольку один из ведущих ультраконсервативных представителей высшего духовенства Ирана Ахмад Хатами накануне на проповеди призвал считать демонстрантов врагами ислама. "Им не должно быть прощения", - заявил он.

Иранский парламент в воскресенье, 7 января, соберется на специальное заседание, чтобы выяснить причины антиправительственных протестов, которые охватили страну. В нем примут участие министр внутренних дел, руководитель спецслужбы и секретарь совета нацбезопасности, сообщает иранское информагентство ISNA.

Представители консерваторов кругов считают, что причиной массовых протестов является управляемый из-за рубежа заговор. Впрочем, президент страны Хасан Роухани, которого считают реформатором, признал, что не всем могут управлять из-за границы "враги Ирана".