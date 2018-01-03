Массовые протесты в Иране: на улицы вышли сторонники власти (фото)

Огромное количество иранцев в провинциях Лурестан, Хузестан, Илам, Кум, Керманшах, Голестан и Маркази вышли на улицы, чтобы выразить протест против недавних беспорядков в некоторых городах страны и осудить вспышку насилия.

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Как сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА), манифестирующие скандируют лозунги в поддержку Верховного Лидера исламской революции Айатоллы Али Хаменеи и против вспышек насилия. Они также подчеркнули необходимость выполнения законных требований иранского народа.

Как известно, по меньшей мере 20 человек погибли во время уличных протестов с 28 декабря в разных городах Ирана. Поводом протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране. Однако некоторые оппортунисты пытались злоупотреблять недавними событиями, нанося ущерб общественной собственности и нарушая права иранского народа.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. При этом Белый дом официально поддержал протестующих, а президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время перемен.

Рухани также пообещал активизировать работу по решению экономических проблем. "Правительство удвоит усилия, чтобы разобраться с вопросами безработицы, загрязнения воздуха и инфляции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Иране акции протеста начались 28 декабря в городе Мешхеде. Изначальной целью был протест против коррупции и роста цен, однако постепенно они приобрели более широкий антиправительственный характер. Демонстранты также нападали на полицейские участки. С начала акций протеста в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек. За последние несколько дней в стране были арестованы более 450 человек, 200 из которых - в ночь на понедельник в Тегеране.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима. Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжить расти. При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Министерство иностранных дел Украины советует избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и мест религиозного культа и четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местных властей в Исламской Республике Иран.