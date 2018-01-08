На севере Италии перевернулся школьный автобус, 23 ребенка госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянских спасателей.

ДТП произошло днем в понедельник на автомагистрали в провинции Мантуя. В автобусе находились около 50 учащихся местной школы, возвращавшихся с занятий.

Предварительной причиной произошедшего называется внезапно ухудшившееся самочувствие водителя.

Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в больницу. Серьезных травм никто из них не получил.