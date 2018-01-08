На севере Италии перевернулся школьный автобус, 23 ребенка госпитализированы
20:22, 08 января 2018
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Предварительной причиной ДТП называется внезапно ухудшившееся самочувствие водителя.
ДТП произошло днем в понедельник на автомагистрали в провинции Мантуя / prm
На севере Италии перевернулся школьный автобус, 23 ребенка госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянских спасателей.
ДТП произошло днем в понедельник на автомагистрали в провинции Мантуя. В автобусе находились около 50 учащихся местной школы, возвращавшихся с занятий.
Предварительной причиной произошедшего называется внезапно ухудшившееся самочувствие водителя.
Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в больницу. Серьезных травм никто из них не получил.
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