Иран предупредил о возможном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Власти Ирана заявили, что могут пересмотреть свое решение по сотрудничеству МАГАТЭ, если США не будут выполнять свои обязательства по ядерной сделке от 2015 года.

Об этом сообщает Reuters.

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«Если США не станут выполнять обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, Исламская республика Иран может принять решения, которые затронут ее текущее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», – сказал президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что государство собирается провести консультативное совещание с тремя странами-членами Евросоюза относительно ядерного соглашения.