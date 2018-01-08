Иран намерен обсудить с тремя странами ЕС будущее ядерной соглашения

Дальнейшее будущее заключенного в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе обсудят три ведущие страны Европейского Союза и Иран.

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Соответствующие консультации на уровне министров иностранных дел анонсировал в понедельник, 8 января, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире иранского государственного телевидения, передает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

По словам руководителя иранского внешнеполитического ведомства, в консультациях примут участие главы МИД Германии, Франции и Великобритании. Сами консультации пройдут в Германии. Главным предметом переговоров должна стать критика президента США Дональда Трампа подписанного в 2015 году В Вене соглашения, а также возможность и последствия выхода США из этого соглашения. Кроме того, руководители дипломатических ведомств трех европейских стран и Ирана обсудят происходящее в самом Иране, в том числе массовые антиправительственные выступления.

Как отмечается, заключенное летом 2015 года соглашение предусматривает мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Выполнение условий соглашения постоянно контролируют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Нынешний президент США Дональд Трамп подверг резкой критике пункты заключенного соглашения еще во время предвыборной кампании. В октябре 2017 года хозяин Белого дома выступил с требованием пересмотра ядерного соглашения с Ираном.